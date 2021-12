Bredene koopt kunstwerk van Beaufort 21

Beaufort is een driejaarlijkse kunsthappening langs de Belgische kustlijn. Sommige van die kunstwerken zijn blijven staan en vormen een permanent beeldenpark langs onze kust. Bredene voegt daar nu eentje aan toe. Het OCMW-bestuur kocht het werk 'Unstable Territories' van de Peruviaanse kunstenaar Nicolás Lamas. De sculptuur toont een uitgesneden kaart van Europa op spiegelend materiaal. Het vasteland is uitgesneden, waardoor je eigenlijk een kaart van de zee ziet. Het kunstwerk staat nu in het Park Paelsteenveld in Bredene, maar verhuist in het voorjaar naar de tuin van de woonzorgcampus Jacky Maes.

Bredene is al de negende kustgemeente die een werk uit de Beaufort-editie van dit jaar aankoopt. Daarmee breidt het permanent beeldenpark van Beaufort uit tot 40 kunstwerken. "Dat is een extra toeristische troef voor onze kust, in binnen- en buitenland", zegt Westtoer-voorzitter en gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu. "In de toekomst zullen we het beeldenpark nog actiever uitspelen." Alle werken van het Beeldenpark kan je vinden op www.beaufortbeeldenpark.be.