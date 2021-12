Burgemeester Harry Hendrickx geeft na 27 jaar fakkel door in Malle: "Gemengde gevoelens bij afscheid"

Sanne Van Looy (N-VA), tot nu toe gemeenteraadslid en schepen in Malle, legde vanmorgen de eed af bij gouverneur Cathy Berx als nieuwe burgemeester van Malle. Zo komt een einde aan een politiek tijdperk.

Harry Hendrickx (Democratische Beweging Malle) was maar liefst 27 jaar lang burgemeester van de Kempense gemeente. Zo is hij de langstzittende burgemeester in de provincie Antwerpen. Hij heeft dan ook gemengde gevoelens bij zijn afscheid. "Het burgemeesterschap heeft me vele jaren bezig gehouden, dat is niet niks. Anderzijds ben ik heel tevreden omdat het op een mooie manier mag eindigen. Dat is drie jaar geleden beslist en ik kon er naartoe leven."'