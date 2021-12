"Ik ben zo vernederd, ik werd openlijk aan de schandpaal genageld", Maaike Cafmeyer in "Winteruur" over zaak-De Pauw

Actrice Maaike Cafmeyer was een van de negen vrouwen die zich burgerlijke partij had gesteld in de zaak-Bart De Pauw. Een maand na het proces reageert ze in "Winteruur" op Canvas voor het eerst op de zaak. "Ik ben zo vernederd, ik werd openlijk aan de schandpaal genageld", vertelt ze over de moeilijke periode. "Ik zat superdiep en dacht dat ik er niet meer zou uit geraken."