Chantal is vele hondendrollen in Sterrebeek beu: "Strontvervelend is het!"

Iedereen heeft het wel al meegemaakt: je bent aan het wandelen en dan trap je in een hondendrol. In Sterrebeek gebeurt het meer dan eens en zeker op de Tramlaan. "Op een afstand van 200 meter heb ik maar liefst 24 hondendrollen gevonden", vertelt Chantal Goethals aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "En dat is nog weinig, want van buurtbewoners heb ik gehoord dat dat aantal kan oplopen tot 45 stuks. Dat is toch niet normaal?"

Volgens Chantal vormt hondenpoep niet alleen op de Tramlaan een probleem. "Ook in andere straten in Sterrebeek liggen veel hondenuitwerpselen. Ook in het Zeenpark. Dat is jammer, want daar spelen veel kinderen en die drollen verspreiden ziektekiemen."