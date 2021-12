Toegelaten CO2-concentratie op drukke trams en bussen regelmatig overschreden, blijkt uit steekproef VRT NWS

CO2-meters spelen al enige tijd een rol in de bestrijding van het coronavirus. Op school, in fitnesscentra en in de horeca meten ze de CO2-concentratie en geven ze aan wanneer het belangrijk is om de lucht te verversen. Want hoe slechter de lucht ververst wordt, hoe groter ook de kans dat virusdeeltjes zich zouden kunnen opstapelen als iemand in de ruimte besmet is met het coronavirus.