Coronablog: Cijfers dalen voort maar omikron rukt op, minister Vandenbroucke: "Uit voorzorg extra maatregelen nemen"

Morgen is er opnieuw een vergadering van het Overlegcomité, waar alle regeringen van ons land in vertegenwoordigd zijn. Wat daar beslist zal worden, is nog niet duidelijk, maar het zou best wel kunnen dat er extra maatregelen volgen. Daarop zinspeelde zowel minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in "Terzake" als viroloog Marc Van Ranst in "Laat".

"Als we niet in een complete lockdown verzeild willen geraken, zeker niet wat kinderen of ons persoonlijk leven betreft, dan denk ik dat we uit voorzorg maatregelen moeten nemen. Je neemt dan het zekere voor het onzekere uit voorzorg", klonk het bij Vandenbroucke. Dat moet volgens hem de motivatie zijn voor de politieke verantwoordelijken, maar ook voor de bevolking, "om weer eens door een zure appel te bijten".

"In een periode van onzekerheid moeten we er nog eens solidair het beste van maken. Ik denk aan de kinderen na de kerstvakantie. Ik zou willen dat de scholen kunnen opengaan en dat er normaal les kan worden gegeven. We moeten alles op alles zetten om dat mogelijk te maken."