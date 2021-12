Coronavaccins bij Aperam in Genk moet de boostercampagne versnellen: "Eerste dag is al een overrompeling"

De boostercampagne schakelt een versnelling hoger en dat is nodig met de opkomst van de omikronvariant die zich razendsnel verspreidt. Zo werden in Genk de eerste boosterprikken uitgedeeld aan de werknemers van het bedrijf Aperam. Ingenieur Bruno De Smet kreeg als een van de eersten zijn prik vandaag: “Ik ben erop ingegaan omdat ik ze hier sneller krijg dan mijn afspraak via de overheid. Ik had pas een afspraak op 10 januari en die ga ik nu annuleren, want dit was veel sneller. En het is natuurlijk veel gemakkelijker omdat ik hier vandaag ben en dat ik mij nu voor de boosterprik niet hoef te verplaatsen.”