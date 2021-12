Hoogtepunten De Warmste Week: K3 veilt regenboogjurkje en zingt "Waterval", presentatoren springen morgen in Dijle

De eerste muzikale gast bij DWW Radio is K3. In alle vroegte, en bijtende winterkou vertellen ze bij Peter en Fien dat ze een gesigneerd regenboogjurkje komen veilen ten voordele van De Warmste Week. En dat heeft een massa kinderen naar de studio van DWW Radio gelokt in Mechelen. "Maat 134 is het", aldus Peter Van de Veire.

"Kunnen zijn wie je bent": hoe belangrijk is dat binnen K3? "We hebben altijd elkaar om ons ding te doen, en dat is superleuk", aldus Hanne Verbruggen. "Ja, we dragen vaak identieke outfits, en die zijn niet altijd even mooi, maar dat maakt niet uit, want je doet het gewoon met zijn drieën", zegt Marthe De Pillecyn. "Heel fijn dat we horen dat mensen zich optrekken aan onze nummers, want dat is waarom we dit doen natuurlijk", zegt kersvers K3'tje Julia Boschman.