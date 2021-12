Diepenbeek doet het voortaan met 1 schepen minder: "Het geld dat we hiermee uitsparen gaat naar goede doelen"

Op de gemeenteraad in Diepenbeek heeft een kleine meerderheid er voor gekozen om het vrijgekomen ambt van schepen Lode Vereeck verder niet in te vullen, en het met één schepen minder te doen. Even dreigde burgemeester Rik Kriekels (N-VA) zelfs zijn ontslag te geven als toch voor een nieuwe schepen zou gekozen worden, want dat zou voor hem een gebrek aan vertrouwen in de coalitie betekenen. Het geld dat nu uitgespaard wordt, gaat naar goede doelen in Diepenbeek.