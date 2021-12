Van flessen cava tot knuffelberen: synthetische drugs versturen via postpakketten is "booming business" in ons land  

Xtc in sandalen, ketamine in koffie of vloeibare MDMA in flessen cava of wijn. Het zijn maar enkele voorbeelden van postpakketten die het voorbije jaar op de goederenluchthaven Brucargo onderschept zijn. Tussen begin dit jaar en eind vorige maand kon de opsporingsdienst van de douane op Brucargo 1.302 vaststellingen doen van drugs in post- en koerierszendingen. In totaal werden in die periode 6.413,09 kg aan drugs in beslag genomen.