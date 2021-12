Duitsland kondigt nieuwe maatregelen af: "Private bijeenkomsten tot maximaal tien personen en nachtclubs dicht"

Het RKI meldt dat omikron mogelijk al in januari dominant kan zijn in Duitsland. "Onder de huidige omstandigheden verdubbelt het aantal gevallen in ongeveer drie dagen". Dat de variant zich sneller verspreidt dan de huidige dominante varianten, blijkt in andere landen waar omikron wijdverspreid is. Meerdere landen zijn door omikron overgegaan tot extra maatregelen.