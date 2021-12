Wetsvoorstel van CD&V wil smaakjes van e-sigaretten aan banden leggen

E-sigaretten mogen niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dat verbod is volgens Van Hoof niet voldoende, want jongeren krijgen ze toch in handen. "Er moet vooral ingezet worden op ontmoediging", zegt ze. "De ontmoediging is ook het beperken van smaakjes, zoals we ook gedaan hebben met de gewone sigaret. Dat maakt de aantrekkingskracht veel minder groot. Waarom moeten er duizend smaakjes zijn? Daarmee willen producenten vooral een nieuw en jong publiek aantrekken."

Het wetsvoorstel zorgt ook voor een wettelijke gelijkstelling tussen e-sigaretten zonder en met nicotine. "Aan de e-sigaret zonder nicotine kunnen nog stoffen worden toegevoegd, die potentieel gevaarlijk zijn", zegt Van Hoof. "In België en de Verenigde Staten zijn al slachtoffers gevallen doordat gebruikers de e-sigaretten aanvulden met CBD-olie dat vitamine E acetaat bevat. Bovendien komt door de verhitting van de houder ook tin, lood en nikkel vrij. Dat kun je niet echt gezond noemen."