Eén jaar na de bestorming van het Capitool: wat weten we intussen en wat blijft tot vandaag onduidelijk?

Het lijdt geen enkele twijfel meer dat een aantal radicalere groepen die aan de manifestatie deelnamen vooraf gepland hadden om het Capitool te bestormen en in te nemen. Dat is (naderhand) gebleken uit tal van berichten die op de sociale media circuleerden in de weken en dagen voorafgaand aan 6 januari. Dat werd toen ook opgepikt door tientallen agenten van de FBI. En het blijkt overduidelijk uit heel wat beelden die de demonstranten zelf genomen hebben met hun smartphones en uit de conversaties die daarop te horen zijn.

Een paar voorbeelden. "We moeten in het Capitool binnen gaan", zegt één manifestant al in een interviewtje aan de vooravond van de bestorming. In de ochtend van 6 januari loopt een groep Proud Boys door Washington. "Let's take this fucking Capitol!", hoor je er één roepen. "Let's not fucking yell this", antwoordt een ander. En nog tijdens de meeting met Trump wordt er door een megafoon geroepen "Zo gauw Trump klaar is, bestormen we het Capitool."