Josée Pauwels getuigt over eenzaamheid na verlies man en dochter: "Sommigen praten tegen foto, dat kan ik niet"

Nu Van Bendegem zelf ook wat ouder wordt, denkt hij soms ook na over hoe hij later misschien verder zal moeten zonder zijn partner. Al probeert hij vooral naar constructieve oplossingen te zoeken. "Ik weet niet wat haar verliezen zou betekenen in termen van het herschikken van mijn leven", vertelt hij. "Want ik omschrijf het liever op die manier. Mensen vallen weg, dat is juist, maar wat mij belangrijker lijkt, is dat je je omgeving moet herschikken. Andere mensen nemen de plek in van zij die weggevallen zijn, op een andere manier dan natuurlijk."