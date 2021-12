"Merry Christmas": eerste sms ooit uit 1992 is geveild voor 107.000 euro

In feite is de sms zelf niet verkocht, maar wel de NFT ervan. Dat staat voor "non fungible token" of niet-vervangbaar token. In mensentaal komt dat neer op een eigendomsrecht op een digitaal item via blockchaintechnologie.

De verkoop van die NFT's zit in de lift. Onlangs werd 2,5 miljoen euro betaald voor de eerste tweet. Die werd verstuurd door Jack Dorsey, medestichter en tot voor kort topman van het bedrijf Twitter. De broncode van het wereldwijde web leverde via NFT vorige zomer 4,6 miljoen euro op.