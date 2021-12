Exotische kraanvogels gespot in Heuvelland

Het zijn opvallende dieren, de kraanvogels in Heuvelland. Niet alleen omdat ze groot en sierlijk zijn. Maar bovenop hun kop staat ook een gouden kroontje. De dieren die in Heuvelland zijn gespot, zijn dan ook strikt genomen kroonkraanvogels.



Minstens even opvallend als hun uiterlijk is het feit dat ze bij ons gezien zijn in de vrije natuur. "Die dieren leven normaal in Afrika", zegt Sven Masquelin van Natuurpunt bij Radio 2 West-Vlaanderen, "in de savanne. Bij ons komen ze normaal enkel voor in gevangenschap. Je kan er bijvoorbeeld zien in het opvangcentrum Zonnegloed in Vleteren. Bovendien zijn het trekvogels. Maar het paar dat nu in Heuvelland zit, heeft niet echt de neiging om te trekken. Ze leven al maanden in de regio".