Expo over Leonardo da Vinci van start in Waagnatie Antwerpen: "Naast schilder ook uitvinder en musicus"

Je vindt er onder andere een reproductie van de "Mona Lisa" met haar bevallige glimlach en "Salvator Mundi", een Christusfiguur die voorgesteld wordt als redder van de wereld. "Het is het duurste werk dat ooit geveild is geweest. In 2017 heeft de kroonprins van Saoedi Arabië het gekocht op een veiling bij Christie's voor 450 miljoen dollar. Ook het Louvre in Parijs wilde het werk maar de kroonprins bood meer. Bijzonder is dat experten zelfs twijfelen of het werk van da Vinci zelf is, of gewoon afkomstig is uit zijn atelier. Volgens sommige theorieën zouden enkel de vingers door da Vinci zelf geschilderd zijn, 't zijn dus hele dure vingers", besluit Monbailleu al lachend.