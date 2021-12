Filmpje over dt-regel van meester Noah (8) uit Roeselare al 19.000 keer bekeken: "Later wil ik lesgeven én voetballen"

32 filmpjes al heeft "meester" Noah op zijn YouTube-kanaal. Het populairste is dat over de dt-regel. Maar ook alle tafels staan er op, van 1 tot 10, de inhoudsmaten en hoe je gemakkelijk kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. "Vanmiddag moet ik naar de kapper", zegt Noah, "maar daarna komt er nog een nieuw filmpje bij over de meervouden." Deze week mag dan wel een afkoelingsweek zijn in het onderwijs, voor meester Noah geldt dat duidelijk niet. Die blijft gewoon doorgaan. "Zolang ik er zin in heb", zegt hij.

Bekijk hieronder het filmpje over de dt-regel: