Drie keer duurder dan geschat en met 12 jaar vertraging: Finland start nieuwe kernreactor Olkiluoto 3 op

In Finland is afgelopen nacht de nieuwe kernreactor Olkiluoto 3 opgestart. Dat gebeurde met bijna twaalf jaar vertraging op het oorspronkelijke schema. De nucleaire waakhond van Finland had vorige week het licht op groen gezet voor de heropstart. Het Finse energiebedrijf TVO heeft het over een "historische gebeurtenis". Het is immers meer dan veertig jaar geleden dat in Finland een nieuwe kernreactor in dienst werd genomen.