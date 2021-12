Plannen voor frietmuseum in Brussel afgekeurd: "Lift in de vorm van een friet aan historisch gebouw kan niet" 

Eddy vatte onder andere het plan op om aan de achterkant een lift te plaatsen in de vorm van een reusachtige friet. Maar dat ziet de bevoegde commissie van de stad Brussel niet zitten, net als het plan om op de benedenverdieping een frituur in te richten. "Maar dat laatste is verkeerd begrepen", zegt Freddy. "Het is meer een lokaal voor degustatie, na het museumbezoek. Er zijn daar al genoeg frituren in de buurt. En de plannen voor de lift? Die pas ik dan wel aan. Maar het was wel mooi geweest om in het Guiness Book of Records te staan met de grootste friet(vorm) ter wereld", lacht Eddy.

Beluister hieronder het gesprek met Eddy Van Belle: