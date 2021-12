Geen lockdown, wel extra maatregelen en een "omikron-schakelaar": hierover buigt het Overlegcomité zich vandaag

Het aantal besmettingen met omikron verdubbelt namelijk om de 2 à 3 dagen: vrijdag was omikron nog goed voor 10 procent van de besmettingen en tegen maandag was dat al 20 procent. Op dit eigenste moment is omikron dus gestaag naar de 40 procent aan het klimmen, om tussen Kerstmis en Nieuwjaar de bovenhand te halen. Dat is een zekerheid.

Maar verder heerst er vooral nog onzekerheid over de omikronvariant, die sterk afwijkt van de vier eerdere varianten. Zo is het nog onduidelijk of omikron mensen even ziek of zieker maakt dan zijn voorgangers.