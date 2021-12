Gemeente Maldegem biedt elektrische deelsteps aan van bedrijf dat ook in Berlijn, Rome, Tel Aviv en Washington DC actief is

Maldegem werkt voor de deelsteps samen met het bedrijf Bird dat wereldwijd al heel wat ervaring heeft, vooral in (groot)stedelijke context. Er rijden onder meer Bird-steps rond in Berlijn, Oslo, Stockholm, Madrid en Lissabon. Dichterbij huis is het bedrijf ook actief in onder meer Antwerpen en Sint-Niklaas.

"Het principe is overal hetzelfde", beandrukt Van Landschoot. "Je ontleent de step via een app en zo betaal je er ook voor." Net als elders kost een rit standaard 1 euro en betaal je 25 cent per gereden minuut. "De context in Maldegem is misschien anders maar het kost ons als gemeente niets. Het risico is helemaal voor het bedrijf. Het gaat om een proefproject dat een jaar zal duren." In Maldegem krijgen de steps de naam "M-step".