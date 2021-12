Man uit Genk veroordeeld tot 18 maanden cel omdat hij auto van echtgenote in brand stak om verzekering op te lichten

De Genkenaar belde in de nacht van 19 juli 2019 de brandweer omdat zijn auto in brand stond aan tennisclub Het Elleboogske in de Winterslagstraat in Genk. Hij vertelde de politie dat de auto ontploft was toen hij met een brandende sigaret de autodeur opende en dat hij ontsnapt was aan een moordaanslag.

Maar al snel bleek dat de man zelf verantwoordelijk was voor de brand. In de auto vond de brandweer twee met benzine gevulde bussen waar de dop van af was, een sigarettenpeuk en een latex handschoen. Op al die spullen zat het DNA van de Genkenaar. En in zijn huis werden gelijkaardige spullen aangetroffen. De man kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden en moet ook 2.400 euro boete betalen.