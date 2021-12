Gent zet burenbemiddelingen tijdelijk stop, aantal aanvragen is te sterk gestegen

Het aantal aanvragen voor bemiddeling bij conflicten met buren in Gent bereikte in 2020 een recordhoogte. Er waren 510 aanvragen. Dit jaar waren er eind november al 380. Omdat er nog 54 aanvragen op de plank liggen die moeten afgehandeld worden last de Werking Burenbemiddeling een stop in op de aanvragen. In februari herbeginnen ze met bemiddelen.