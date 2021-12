Raad van State vernietigt milieuvergunning helihaven in Lint

Het gemeentebestuur van Lint ging in beroep tegen die beslissing, en nu heeft de Raad van State de milieuvergunning dus vernietigd. "Een belangrijke beslissing", zegt Bert Luyten van het actiecomité op Radio 2 Antwerpen. "Toen de milieuvergunning is aangevraagd, bleek dat er een grote bezorgdheid was dat er veel hinder zou ontstaan, en dat is effectief ook het geval. En de Raad van State erkent nu dat er te weinig is onderzocht wat de omvang van die hinder eigenlijk is, voor iedereen die in de buurt woont."