Meer nettoloon omdat fiscus minder bedrijfsvoorheffing inhoudt 

"We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening", zegt minister Van Peteghem. Het scheefgetrokken systeem wordt geleidelijk aan afgebouwd. Het voordeel voor de belastingplichtige zal in het algemeen neerkomen op het volgende bedragen: voor 2022 gaat die gemiddeld 128 euro per jaar meer netto overhouden. In 2023 gaat het om 209 euro en in 2024 om 243 euro.