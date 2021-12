Hevige nachtelijke brand in Laken: 13 bewoners geëvacueerd

Het vuur breidde zich via de balkons uit naar de hogergelegen verdiepingen en het gelijkvloers. De brandweer moest ook een plat dak met roofing gedeeltelijk afbreken om heropflakkeringen te voorkomen. De schade aan het gebouw is groot; het is tijdelijk onbewoonbaar. De dertien bewoners krijgen elders opvang. De oorzaak van de brand is accidenteel, volgens de brandweer.