Hof van Cassatie verwerpt het beroep van uroloog Bo Coolsaet: straf blijft vier jaar cel

De zaak Coolsaet werd enkele jaren geleden aan het rollen gebracht door een klacht van een 25-jarige vrouw. Zij beschuldigde de uroloog ervan haar op 15-jarige leeftijd aangerand te hebben tijdens een behandeling. De zaak bracht nog andere getuigenissen naar boven, van vrouwen die zeiden dat ze in de jaren '70 ook betast werden door de arts. Het merendeel van die klachten was wel al verjaard of werd geseponeerd wegens te weinig bewijzen.