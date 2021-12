Honden van het dierenasiel in Rekkem zitten warm deze winter dankzij Sprotjesfonds

Het Sprotjesfonds is een fonds voor dieren in nood dat enkele jaren geleden is opgericht door de Kortrijkse dierenarts Joshua Dutré. Hij ontfermde zich toen over een katje dat zwaar mishandeld was, Sprotje. Het katje was onder meer in een oven gestoken. Dutré zamelde geld in om het dier te behandelen, maar het verhaal van Sprotje maakte zoveel reacties los en zorgde voor zo veel geld, dat hij besloot om er ook andere dieren mee te helpen.