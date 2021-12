Japan executeert drie terdoodveroordeelden, eerste executies onder premier Kishida 

Het zijn ook de eerste executies onder Kishida, hij werd in oktober aangesteld als nieuwe premier. "De recente benoeming van premier Fumio Kishida was een kans om vooruitgang te boeken op het gebied van de mensenrechten in Japan. Maar de weerzinwekkende hervatting van de executies vandaag is een vernietigende aanklacht tegen het gebrek aan respect van deze regering voor het recht op leven", zegt Chiara Sangiorgio, adviseur van Amnesty International.



"Na twee jaar zonder executies voelt dit als een gemiste kans voor Japan om langverwachte stappen te nemen om de wrede praktijk van de doodstraf af te schaffen."