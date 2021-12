Nog geen akkoord over kernuitstap, eerst aantal technische en juridische kwesties uitklaren

Binnen het federale kernkabinet is er nog geen definitief akkoord over de kernuitstap. De topministers hebben tot 1 uur vergaderd daarover afgelopen nacht. Er zijn nog een aantal vragen die uitgeklaard moeten worden. Wellicht gaat het dan over de bevoorradingszekerheid na de uitstap, en het onder controle houden van de prijzen voor de consument. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer het overleg verder gezet wordt.