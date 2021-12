Kinderen mogen weer voetballen op pleintje naast kerk in wijk Bevegem in Zottegem, kerkraad haalt spandoek weg

Sinds september staat op een spandoek op het speelpleintje achter de kerk in de wijk Bevegem te lezen "verboden te voetballen'. De kerkraad was het beu dat de rust verstoord werd van oudere mensen of koppels met kinderen. En vooral, dat de glasramen te pas en te onpas aan diggelen vlogen. Op 6 jaar tijd moest de kerkraad voor ruim 16.000 euro aan herstellingen laten doen. Het stadsbestuur van Zottegem en de kerkraad zijn nu tot een oplossing gekomen.