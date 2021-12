Legionellabacterie bij Albertstroom in Grobbendonk: 12 mensen in ruime omgeving besmet, 1 overleden

Eind november werden er legionellabesmettingen vastgesteld in Grobbendonk, Herentals, Lille, Vorselaar en Herenthout. Legionella is een bacterie die ontstaat bij stilstaand water met een temperatuur tussen 20 °C en 50 °C. Als het nadien in de lucht verneveld wordt, kan de bacterie zich via kleine waterdruppeltjes verspreiden en langs de neus of de mond de longen bereiken.

Omdat die bacterie zware gevolgen kan hebben voor wie besmet geraakt, gaat het Agentschap Zorg en Gezondheid meteen op zoek naar de bron. Bij verschillende bedrijven en organisaties in Grobbendonk en Herentals werden stalen genomen. Dat gebeurde ook bij biogasbedrijf Albertstroom naast het Albertkanaal.