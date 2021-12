Limburgse Milieukoepel zal niet langer dwarsliggen bij plannen voor de Noord-Zuidverbinding

De Limburgse milieukoepel zal alvast de plannen niet tegenhouden. Gust Feyen van de Milieukoepel kondigt wel een aantal verbeterpunten aan. "Maar het gaat om detailkritiek", verzekert hij. Het gaat om opmerkingen om de verbindingen tussen natuurgebieden langs beide kanten van de Grote Baan nog te verbeteren. "Zo zullen we voorstellen om de hoogte of de breedte van de onderbruggingen aan te passen om zo nog een betere doorgang te verzekeren". De milieuverenigingen pleiten ook voor een groene corridor tussen het militair domein van Leopoldsburg en het schietveld in Helchteren langs de Bolisserbeek. De landbouwsector is daar vierkant tegen maar volgens Feyen is dat de beste ecologische verbinding en hoopt hij op steun en middelen van de Vlaamse regering.

Er kunnen nog tot 19 februari opmerkingen en bezwaren worden ingediend over het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering over de Noord-Zuidverbinding.