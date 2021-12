Lummenaar protesteert tegen digitalisering van zijn bank: "Senioren worden uitgesloten"

Heel wat mensen, vooral ouderen, hebben het er moeilijk mee dat bijna alle bankverrichtingen tegenwoordig digitaal moeten gebeuren. Een bewoner van de serviceflats in Lummen heeft een protestactie gelanceerd. De 69-jarige Francis Kenens heeft zelfgemaakte affiches met zijn verzuchtingen in de inkomhal van zijn bank in Lummen gehangen. Zelf is hij nog mobiel en veel medebewoners vragen hem nu om mee te gaan naar de bank, maar volgens de man is het vaak een lijdensweg.