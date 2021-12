Man gered uit Dender

Een man die gisteravond in Dendermonde langs het smalle jaagpad langs de Oude Dender liep, is om een nog onduidelijke reden in het water gevallen. Een politiepatrouille was er als eerste bij. Drie agenten sprongen aan de Vlasmarktbrug het ijskoude water in om het hoofd van het slachtoffer boven water te houden. Even later slaagden de agenten erin om samen met duikers van de brandweer het slachtoffer op het droge te hijsen. De drenkeling werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de drie agenten werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.