Man vangt zeldzame witte mol met albinisme in Opdorp: "Een dikke trofee voor een mollenvanger"

Toen mollenvanger Kurt Bellon uit Malderen opgeroepen werd om mollen te vangen in Opdorp bij Buggenhout zag hij plots een wit exemplaar. Hij wist even niet goed waar hij het had: "Dit had ik totaal niet verwacht. Dat komt maar 1 op de 15.000 mollen voor, een dikke trofee voor een vanger is dat." Een witte mol is er een met albinisme, waarbij er geen pigment aanwezig is in de vacht en vaak zijn de ogen ook rood. Zo'n dier is gevoelig aan de zon, maar gelukkig leeft een mol altijd onder de grond.