Menen pakt uit met een speciaal seniorenwandelpad

In het centrum van Menen is een speciaal seniorenpad aangelegd. Dat is een pad van ongeveer 2 kilometer dat langs de bakker, de slager en de bank loopt en gemakkelijk te gebruiken is ook voor wie niet meer zo goed uit de voeten kan. Om de 200 meter staan er zitbanken om uit te rusten of een praatje te slaan met anderen. Er is ook op gelet dat er geen hindernissen zijn voor wie een rolstoel of rollator gebruikt.