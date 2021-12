Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil regels rond coronapas verstrengen

In de laatste aflevering van de driedelige reeks “Op slot” maakt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vanavond een tussentijdse balans op van de coronacrisis.

Terugkijkend op de invoering van het Covid Safe Ticket - vanaf medio augustus voor evenementen, later ook voor o.a. de horeca - vindt Vandenbroucke dat die coronapas te laat is ingevoerd. “Dit had van in het begin van de zomer moeten een algemene regel zijn. Op een moment dat je vele mensen nog te overtuigen had om zich snel te laten vaccineren, had dat zeker geholpen om sneller die vaccinatiegraad te bereiken."