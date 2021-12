Mondmaskerplicht voor kinderen van 6 tot 10 jaar in het onderwijs heeft geen wettelijke basis 

Advocaat Joost Bosquet die samen met meester Kris Luyckx de ouders bijstond in de zaak, legt uit wat er nu precies in dat arrest van de Raad van State staat. "De Raad van State heeft geoordeeld dat er geen mondmaskerplicht voor schoolgaande kinderen van zes tot en met negen jaar van toepassing is. Dat betekent dat hetgeen besproken is in het Overlegcomité niet in de wetgeving is omgezet."