Inhaalmanoeuvre in kinderpsychiatrie: na dip in 2020 gingen dit jaar weer meer jongeren naar psychiater

Enkel de werkelijk verleende en terugbetaalde zorg is opgenomen in deze studie. Of de nood aan zorgverlening toegenomen is, kan men onmogelijk concluderen uit dit soort onderzoek. Bovendien zit niet-terugbetaalde zorg, zoals psychotherapie bij een klinisch psycholoog, niet in de studie vervat. Om de werkelijke nood aan psychiatrische zorg in te schatten, vraagt de sector een jaarlijkse barometer.

Ook over wachtlijsten is er weinig gekend, omdat de registratie daarvan in België nog weinig gecentraliseerd was. Al vertelt dokter Emmery wel dat alle bedden altijd vol liggen. Maar hij maakt een positieve kanttekening: sinds begin 2021 zijn er overheidsinvesteringen die de beschikbaarheid kunnen verhogen.