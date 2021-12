Nieuw fiets- en voetpad van 2,7 km open in Mechelen: "Van noorden naar zuiden fietsen duurt nu half zo lang"

In Mechelen is een belangrijk nieuw stukje fietsinfrastructuur "ingefietst". Bart Somers (Open Vld), titelvoerend burgemeester van Mechelen en Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur fietste mee en was trots. "Dit is topinfrastructuur, de ruimte die de fietser hier krijgt is ongezien, dat vind je zelfs niet in Kopenhagen. Over een lengte van 2,7 kilometer fietsen we over de Leuvense- en de Brusselsesteenweg en onder de N15. We hebben een Arsenaalpuzzel - een prachtig kunstwerk - van waaruit fietsers zich naar alle richtingen kunnen verspreiden."