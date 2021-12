Na incident met bijtende hond: Amerikaanse president Biden verwelkomt nieuwe puppy

Huisdieren in het Witte Huis

Joe Biden is niet de enige Amerikaanse president die een grote dierenliefhebber is. Ook zijn voorgangers hadden huisdieren om hen gezelschap te houden. De eerste president van de VS, George Washington, stond bekend als een dierenliefhebber en fokte zelf ook honden en muildieren. Toen hij president was, leefden er maar liefst 36 honden, een paard en een papegaai in het Witte Huis.



Sommige presidenten kregen ook iets vreemdere huisdieren als cadeau. Zo kreeg Thomas Jefferson, de 3e president van de VS, twee jonge Grizzlyberen voor zijn verjaardag. De beren leefden in het kooi op het gras voor het Witte Huis, maar toen ze te groot werden, gaf Jefferson ze weg.

De 6e president, John Quincy Adams, maakte het in 1825 nog bonter: hij kreeg een alligator, die in een badkuip in het Witte Huis woonde. Adams gebruikte het dier geregeld om zijn gasten schrik aan te jagen.

Barack Obama hield het iets simpeler: hij had, net zoals Biden, twee honden. Slechts vier presidenten hadden geen huisdieren, onder wie Donald Trump.