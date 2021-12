Oudenburg legt gratis marktbus in vanuit elke deelgemeente

Dat de openbare markten het vandaag de dag niet gemakkelijk hebben, is een open deur intrappen. Door de sluiting van de niet-essentiële handel vorig jaar en de ‘blijf in uw kot’-maatregelen is het marktbezoek er de voorbije tijd sterk op achteruit gegaan. “Met dit busje willen we terug meer mensen naar de markt brengen", zegt schepen van Markten Romina Vanhooren (Open VLD). "Het doorbreekt hun sociaal isolement en zorgt ook voor een betere band met de deelgemeentes."