Pandemisten kraken opnieuw Caermersklooster: “Want jullie begrepen het nog niet”

'Herkraakt! Want jullie begrepen het nog niet', staat op een spandoek te lezen. "We hebben het opnieuw sinds zondag gekraakt”, bevestigt een actievoerder. “Wij willen dat het pand in publieke handen blijft en dat er een stop komt op de groeiende verkoop van gemeengoed in onze stad."

Met hun actie verwijzen ze ook naar eerdere protestacties in sociale buurten. "Eerdere breed gedragen acties in de Bernadettewijk, Het Blauwhuis en Het Caermersklooster werden genegeerd door het stadsbestuur. Daarom vonden we het nodig om opnieuw onze democratische stem te laten horen tegen de golf van privatiseringen van publiek goed, alleen deze keer nog luider", zegt een van de krakers. "Het is schandalig dat zoveel mensen vlak voor de winter ontruimd worden. Het oorspronkelijke plan was om het stadsdebat hier in het Caermersklooster te laten doorgaan. We nodigen iedereen uit om dat alsnog hier te komen doen", zo luidt het voorstel van de krakers. Morgen staat er een publiek stadsdebat gepland over de toekomst van het pand.