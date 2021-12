Politie krijgt nieuwe kogelwerende vesten: “Ze zijn nu ook aangepast aan vrouwelijke agenten”

Een aantal korpsen is ingestapt in een project om nieuwe kogelwerende vesten te laten ontwerpen. Het gaat om Hano, Lommel, Beringen-Ham-Tessenderlo, Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. In sommige zones zullen de politieagenten daar vanaf deze week al mee rondlopen, in enkele andere moet de politieraad de aankoop nog goedkeuren. “Vorig jaar zijn er nieuwe richtlijnen gekomen rond de normering van kogelwerende vesten”, vertelt korpschef Steve Provost van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “Daarom dat wij geopteerd hebben voor vesten die beantwoorden aan de nieuwe normen.”