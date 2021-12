Politie vindt gestolen fietsen en step ter waarde van 15.000 euro, vier verdachten opgepakt

In september van dit jaar trok een man de aandacht van een politiepatrouille in de Stationsstraat in Mechelen. De man van 46 verplaatste zich op een fiets die de nacht voordien gestolen was. Hij stond ook al bekend bij de politie voor diefstal. Na onderzoek bleek dat de man ook verdacht wordt van andere fietsdiefstallen, samen met een aantal kompanen.