President Joe Biden: "Amerikanen hebben patriottische plicht om zich te laten vaccineren"

Voor wie wel volledig gevaccineerd is, had de president evenwel woorden van hoop. "We moeten bezorgd zijn, maar we moeten niet in paniek slaan. Wij zijn klaar en we zijn niet langer in maart vorig jaar", aldus Biden. Gevaccineerde Amerikanen kunnen volgens hem ook normaal Kerstmis en Nieuwjaar vieren, zij het met enkele beperkingen en voorzorgen.