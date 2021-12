Zeldzame Ross’ meeuw uit Siberië lokt honderden natuurfotografen naar Nieuwpoort

“De Ross’ meeuw werd op 1 december toevallig gefotografeerd door iemand, die meeuwenringen fotografeert”, steekt natuurgids en lid van Natuurpunt Luc David uit Nieuwpoort van wal. Nadien verdween het dier om even later op te duiken in Noord-Frankrijk, Oostduinkerke en Koksijde. Maar sinds een week is de meeuw bijna dagelijks te zien tussen beide staketsels in de IJzerstad. “Nieuwpoort is een hotspot voor vogelliefhebbers want het dier werd nog nooit waargenomen in ons land. De fotografen staan allemaal te wachten op dat ene shot, waarvoor je anders naar Siberië moet gaan”, weet David. Een “Holy Grail” dus voor de vogelliefhebbers.