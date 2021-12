Rusland verlegt stukje bij beetje grens met Georgië: "Mensen gaan slapen in ene land en worden wakker in andere"

In 2008 is een oorlog uitgebroken tussen Rusland en buurland Georgië in de Kaukasus. De separatistische regio Zuid-Ossetië in Georgië lag onder vuur van het Georgische leger. President Vladimir Poetin twijfelde niet en stuurde zijn troepen om de separatisten te steunen. De strijd werd na vijf dagen gestaakt en Rusland annexeerde het gebied. Zuid-Ossetië is nu in handen van Russische separatisten die er onder meer legerbases bouwden en zware artillerie binnenbrachten.